Solicitan auditoría al Organismo de Agua en Tehuacán por cobros excesivos

El diputado de Morena, Julio Huerta Gómez, solicitó una auditoría al Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán, ante el cobro de tarifas excesivas a ciudadanos.

Este jueves durante sesión ordinaria del Congreso de Puebla, el legislador presentó un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigue al organismo por el aumento de tarifas de forma irregular.

En entrevista, precisó que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal autorizó un incremento del 4 por ciento en los costos del servicio de agua de los 217 municipios, conforme al aumento de la inflación.

Tal vez te interese: Llaman a diputados a evitar recorridos con fines electorales

#Puebla 🗣️ El diputado local de Morena, Julio Huerta, presentó una solicitud para que la Auditoría Superior del Estado investigue al Sistema Operador de Agua Potable de Tehuacán, ante el cobro tarifas excesivas a ciudadanos.



Precisó que el @CongresoPue sólo aprobó un aumento del… pic.twitter.com/gEuoeRscV4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 22, 2026

Sin embargo, apuntó que han recibido múltiples quejas ciudadanas sobre cobros excesivos por parte del organismo de Tehuacán, que representan alrededor del 40 por ciento de aumento.

Refirió que el tema debe ser investigado a fondo, ya que las autoridades no cuenta con autorización del Congreso local para efectuar tales cobros.

“Nos estamos dando cuenta que hay cobros excesivos (…) tenemos en nuestro poder algunos recibos en donde pagaron tres mil 700 pesos el año pasado y actualmente están pagando”, declaró.

A la par, Huerta Gómez hizo un llamado para que el presidente municipal, Alejandro Barroso Chávez, intervenga para transparentar las tarifas.

Editor: Renato León

Te recomendamos: