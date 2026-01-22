Diputados presentan iniciativa para reformar Ley de Educación de Puebla

Con el objetivo de facilitar y actualizar la formación de las y los docentes en la entidad, así como cerrar brechas de acceso y pertinencia en contextos rurales, indígenas y de alta marginación, la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentaron una iniciativa de reforma al artículo 71 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

En sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de la propuesta de ambos legisladores, en donde se contempla que la Secretaría de Educación Pública podrá, entre otras acciones, diseñar y difundir programas de capacitación basados en recursos abiertos y materiales digitales de libre acceso, en coordinación con universidades públicas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y proveedores de plataformas educativas.

Además, priorizar la capacitación en lenguas originarias y enfoques interculturales cuando así lo requieran las comunidades, promover la articulación de capacitación con acciones de educación sostenible, fomentar el uso de multiplataformas, así como celebrar convenios y alianzas que faciliten el acceso a materiales, asesoría técnica y formación docente.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas:

-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para modificar los artículos 71 y 91 de la Ley de Educación, con el objetivo de considerar contenidos de prevención, identificación y atención de riesgos en entornos digitales, incluidos los que promuevan, glorifiquen o normalicen conductas delictivas o la violencia, como apología del delito.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el artículo 63 de la Ley Ganadera para el Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar de manera expresa la obligación de realizar tratamientos contra ectoparásitos y endoparásitos, a fin de fortalecer la base legal que sustenta las campañas sanitarias.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su análisis.

-Iniciativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla, con la finalidad de armonizar la legislación estatal con el marco constitucional e internacional en materia de derechos humanos, incorporando de manera expresa el enfoque de discapacidad en la política climática del Estado de Puebla.

Se busca establecer la obligación de desarrollar sistemas de alerta temprana accesibles, que incluyan señales visuales, vibratorias, formatos de fácil lectura y comunicación en Lengua de Señas Mexicana, así como garantizar que los planes de gestión integral del riesgo, evacuación y atención de emergencias se diseñen bajo principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa de la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez para expedir la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de la Discriminación del Estado, que tiene por objeto establecer la coordinación interinstitucional que oriente las políticas públicas para promover, gestionar y atender la no discriminación en el Estado de Puebla, a fin de a prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones que vulneren el derecho a la igualdad real de oportunidades y trato entre las y los habitantes del Estado de Puebla.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.

– Iniciativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta para adicionar el artículo 389 Bis al Código Penal, con el propósito de tipificar el delito de rapiña, que comete quien se apodere de una cosa ajena, con o sin empleo de violencia, aprovechándose de la confusión, desorganización social o condición de vulnerabilidad existente.

-Iniciativa de la diputada Elisa Limon Barderrabano para reformar el artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles, con la finalidad de establecer que el Tribunal Superior de Justicia deberá permitir a las y los alumnos que tengan la autorización provisional para ejercer como pasante, emitida por la Secretaría de Educación Pública Federal, el participar en la consulta de los expedientes y práctica de las diligencias.

Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

-Iniciativa de la diputada Guadalupe Yamak Taja para reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de reconocer la participación ciudadana como principio constitucional, fortaleciendo la democracia participativa, la corresponsabilidad social y la legitimidad de las decisiones públicas.

Durante la sesión, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para adicionar un último párrafo al artículo 142 de la Constitución local, a fin de establecer que la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla deberá presentarse anualmente ante el Congreso para rendir un informe sobre las actividades realizadas. De igual forma, deberá comparecer cuando se le cite a rendir cuentas.

Las propuestas de las diputadas Guadalupe Yamak y Susana Riestra fueron enviadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.

