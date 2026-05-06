Puebla participa en Primer Simulacro Nacional 2026

Con el objetivo de evaluar la coordinación institucional y la capacidad de respuesta ante un fenómeno de gran impacto, Puebla participó en el Primer Simulacro Nacional 2026, basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, en el que participaron más de un millón 650 mil 443 personas.

Al respecto, el coordinador de Protección Civil y Gestión de Riesgo, coronel Bernabé López Santos, informó que en todo el estado se contó con la participación de 7 mil 122 inmuebles federales, 6 mil 200 estatales, 2 mil 626 municipales, 12 mil 296 particulares, para totalizar 28 mil 334 y un reporte sin novedad.

Con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador de Protección Civil, señaló que el propósito es fomentar en la población la reducción de riesgos ante desastres y de esta manera promover un estado más seguro con la participación de toda la población.

Desde Casa Aguayo, la Secretaría de Gobernación encabezó el ensayo con el propósito de impulsar la cultura de Protección Civil entre la ciudadanía y fortalecer los protocolos de actuación de las unidades internas frente a una contingencia. A las 11:00 horas se activaron las alertas sísmicas, el escenario contempló una percepción moderada en territorio poblano.

En este contexto, el subsecretario de Gobierno, Isauro Rendón Vargas, reconoció la labor del coronel Bernabé López Santos, cuyo modelo de actuación se replicó en todo el estado por instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Por su parte, el director de Análisis y Evaluación de Riesgo, Jorge López Martínez, explicó que, ante un movimiento sísmico, las brigadas de Protección Civil se activan de inmediato en los inmuebles, orientan a las personas hacia los puntos de reunión y realizan una revisión estructural. Una vez descartado cualquier riesgo, se autoriza el reingreso del personal.

Patricia Ruiz, quien estuvo presente, destacó la relevancia de estos ejercicios para fortalecer la preparación ante cualquier contingencia. “Es positivo que se realicen, ya que permiten identificar accesos y reaccionar con rapidez para una evacuación oportuna”, señaló. En tanto, Agustín Casiano Solís, indicó que la población debe estar bien preparada para saber qué hacer cuando ocurre un sismo o cualquier otro desastre.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) el movimiento se registró dentro de la brecha sísmica de Guerrero, una zona de 200 kilómetros, donde no han ocurrido grandes terremotos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la prevención, la preparación y la salvaguarda de la población, mediante ejercicios que consolidan una respuesta eficaz ante emergencias y fortalecen la cultura de autoprotección en todos los sectores sociales.

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