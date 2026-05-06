Muere hombre tras agresión armada en bar de Xicotepec

Un hombre fue atacado a disparos dentro del centro nocturno de “La taberna de Villa” en el municipio de Xicotepec de Juárez, hecho que poco después le quitó la vida, sin que se reportaran personas detenidas.

La agresión ocurrió en la zona centro de dicho municipio, donde la víctima identificada como José Martín N., de 59 años, recibió impactos de bala en el pecho y abdomen, por lo que servicios médicos acudieron a la cantina y lo trasladaron hasta un hospital de la zona.

No obstante, una vez en el nosocomio se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio cuenta de lo ocurrido a la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos de Puebla.

Los peritos documentaron dos heridas por proyectil de arma de fuego: una en el pectoral derecho y otra en el abdomen del lado izquierdo, además de realizar pruebas periciales en manos del occiso.

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La diligencia concluyó con el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Xicotepec de Juárez, mientras que posteriormente agentes ministeriales realizaron la inspección del lugar de los hechos.

En el bar “La Taberna de Villa” fueron hallados diversos indicios balísticos, un teléfono celular, una gorra, una bolsa con polvo blanco y un equipo de videograbación.

Hasta el momento no se cuenta con datos del probable responsable, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las investigaciones bajo el delito de homicidio calificado.

Editor: César A. García

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