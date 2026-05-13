Grúa atropella a comerciante y una menor en Tehuacán

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este martes en la zona de Héroe de Nacozari y 4 Poniente, en el municipio de Tehuacán, después de un accidente en el que una grúa terminó sobre la banqueta y atropelló a dos personas: una mujer comerciante y una menor de edad.

Información preliminar señala que la unidad pesada presentó una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control mientras circulaba sobre dicha vialidad. La unidad, perteneciente a una empresa de grúas, terminó proyectándose hacia la banqueta, donde se encontraba un puesto en el que laboraba una mujer, quien resultó lesionada junto con una menor que la acompañaba.

Tras el accidente, testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria en el sitio y prepararon el traslado de las lesionadas a un hospital para su valoración médica.

El lugar de los hechos fue asegurado por autoridades municipales, lo que generó el cierre parcial de la circulación con dirección al Monumento de los Héroes de Nacozari, mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y retiro de la unidad.

El conductor de la grúa fue asegurado en el lugar y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes investigan las causas del percance sin descartar una posible falla mecánica o exceso de velocidad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud de la mujer y la menor, quienes fueron llevadas a un nosocomio de la zona para su atención.

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