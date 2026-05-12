Morena “jala orejas” a alcalde de Chignahuapan por lujosa fiesta de XV años

La dirigencia de Morena en Puebla lanzó un llamado al presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, para que ajuste su conducta a los principios de la Cuarta Transformación, luego de protagonizar diversos escándalos por presunto derroche de recursos.

Alfonso Bermúdez Ruiz, representante electoral del partido, recordó que todos los funcionarios electos bajo las siglas de Morena firmaron un decálogo de lineamientos que los obliga a conducirse con sobriedad y transparencia.

“El llamado es claro y contundente: hay que sujetarse a los principios de la Cuarta Transformación. Hay decálogos que todas nuestras autoridades han firmado”, sentenció Bermúdez Ruiz.

#Puebla 👀 La dirigencia de Morena en Puebla hizo un llamado para que el alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera, respete los principios de austeridad de la 4T, luego de que se exhibiera la fiesta millonaria de XV años que le organizó a su hija.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/EhIAzOoJik — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 12, 2026

En días recientes, el alcalde de la Sierra Norte estuvo bajo el escrutinio público por dos eventos específicos que contradicen la política de austeridad de Morena.

El pasado fin de semana fue criticado por la organización de una fiesta de XV años para su hija, donde se exhibió un excesivo gasto económico.

Además, usuarios de redes sociales denunciaron que el gobierno edil habría pavimentado el camino que conducía al evento familiar.

Previamente, fue captado entregando un ramo de rosas que incluía un fajo de billetes a su esposa, lo que desató críticas y acusaciones de posible malversación de fondos públicos.

Bermúdez Ruiz puntualizó que esta recomendación no es solo para Rivera Trejo, sino para todas las autoridades emanadas del movimiento.

Recalcó que la austeridad no es opcional, sino una regla institucional heredada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Editor: Renato León

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