Continúan apoyando a grupos vulnerables en Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social, la Dirección de Programas Sociales y la Jefatura de Grupos Vulnerables, en coordinación con el Sistema Municipal DIF y el sector empresarial del municipio, continúan entregando ayuda a los grupos vulnerables de la cabecera municipal y sus juntas auxiliares.

El Jefe de Grupos Vulnerables, Jesús María López Parada, mencionó que a través del Sistema Municipal DIF y empresarios locales, ha logrado gestionar insumos para mejorar el bienestar y calidad de vida de familias en situación vulnerable.

En este sentido, adultos mayores, personas con discapacidad y con limitaciones económicas de distintas colonias y comunidades de Texmelucan, reciben apoyos como: aparatos auditivos, bastones, andaderas cobijas, almohadas y despensas.

Con estas acciones, el Gobierno de Municipal de San Martín Texmelucan sigue construyendo un municipio más solidario y humano.

