UDLAP alberga foro sobre justicia fiscal y los MASC

Reafirmando su compromiso con la excelencia académica y el análisis de la agenda pública, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se convirtió en el epicentro del debate jurídico al realizar el foro “La justicia fiscal en tiempos de reforma: del juicio al MASC”, evento realizado en colaboración con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y su Sección Puebla, que reunió a expertos para analizar la transformación del derecho fiscal en México a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

“Este foro se enfoca en discutir un tema de relevancia central para la agenda pública nacional en un momento tan importante como crítico para el ejercicio de nuestros derechos y para la garantía en el acceso a la justicia. Para la UDLAP es prioritario organizar eventos que nos permitan abordar de forma crítica y rigurosa los debates emergentes”, dijo el Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP.

Por su parte, el presidente de ANADE Sección Puebla, Jaime López y Porras, celebró la alianza estratégica con la casa de estudios: “Su presencia hoy aquí confirma que el diálogo entre la autoridad, la academia y el sector privado es el único camino hacia una justicia fiscal eficiente. Este foro representa el primer evento de muchos que vendrán en el futuro cercano entre la UDLAP y la ANADE”.

En este evento, la Dra. Olga Sánchez Cordero, diputada y ministra en retiro, tuvo una intervención destacada donde validó la calidad del debate generado en el campus y la relevancia de este cambio de mentalidad, reconociendo que el cambio inicia con foros como este: “Muchísimas gracias a la universidad por ser anfitriona; he estado escuchando puntos de vista muy importantes. (…) Yo en lo personal era una escéptica, pero hoy en día estoy absolutamente convencida de la ley MASC. Creo que es increíble que hoy tengamos esta ley también para juicios administrativos y fiscales. Estamos apenas empezando un larguísimo camino en la materia y creo que va a ser muy interesante e importante”, enfatizó.

Durante los paneles, los expertos desglosaron los retos técnicos de esta transición; por ejemplo, el Mtro. Juan Manuel Castellanos Rueda, expresidente de ANADE Puebla, explicó que “los mecanismos alternativos de solución de controversias no responden a esa vocación adversarial, sino por el contrario, lo que buscan es llegar a la solución del conflicto. Estamos a casi dos años de la publicación de la Ley General la cual abre un capítulo importante también para la materia relacionada con el derecho administrativo”.

Uno de los puntos más importantes del foro fue cuando se abordó la urgente necesidad de adaptar el perfil del abogado moderno. Ante esta situación, la Magistrada Elizabeth Ortiz Guzmán señaló el desafío profesional que esto implica: “Nuestras habilidades, o las de los abogados que pretenden litigar en contra de la administración pública son diferentes a las de un abogado que salió de una carrera hace diez años. Tenemos que empezar a capacitarnos para adquirir habilidades diferentes a las que estamos tradicionalmente acostumbrados”.

En respuesta a esta exigencia del mercado, la Mtra. Marcela Corro Priego, directora académica del Departamento de Derecho de la UDLAP, resaltó que la institución ya prepara a sus estudiantes para esta realidad: “Ya no es suficiente que sepas ir a un tribunal a litigar una controversia, sino buscar alternativas. Sabemos que los estudiantes deben tener ciertas habilidades básicas y, entre las que desarrollamos durante el plan de estudios, están las habilidades orales, la argumentación, pero sobre todo los medios alternos de solución de controversias”.

Con la realización de este foro, la Universidad de las Américas Puebla ratifica su posición como una institución líder en la formación de abogados de empresa, fiscalistas y litigantes, al acercar a sus estudiantes con la comunidad jurídica de alto nivel, a fin de que les transmitan los conocimientos necesarios que los prepare para enfrentar los retos del 2026.

Te recomendamos: