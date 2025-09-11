Presentan la Carrera UDLAP por su 85 aniversario

El próximo 11 de octubre regresa la Carrera UDLAP, evento deportivo de tradición donde la comunidad de corredores y familias poblanas disfrutará el recorrer 5 kilómetros alrededor del campus de la mejor universidad privada de México, que en esta edición ha preparado diversas sorpresas, pues la temática será el festejo de los 85 años de historia de la Universidad de las Américas Puebla.

En punto de las 19:00 horas del 11 de octubre iniciará la edición 2025 de la Carrera UDLAP, que, fiel a su estilo, tendrá sorpresas para sus participantes; así lo aseguró el Mtro. Luis Gerardo Cinta Espinobarros, jefe de Campaña de Capital de la UDLAP, durante la presentación oficial de este evento de armonía deportiva, que se suma a los festejos de los 85 años de fundación de la Universidad de las Américas Puebla y 55 años de su campus en Puebla.

“La Carrera UDLAP es una fiesta abierta para todo público. En ella pueden participar desde niños de 10 años en adelante y lo interesante de este evento es que puedes correr, trotar o caminar, porque es un tema de convivencia familiar. Como cada año, terminando los 5 kilómetros alrededor del campus, damos paso al festival de música, formato que ha gustado mucho, porque además de música y baile, hay muchas sorpresas por nuestros patrocinadores en las activaciones que tenemos dentro de la zona de convivencia. Así que están cordialmente invitados”, explicó el Mtro. Luis Gerardo Cinta.

Por su parte, el C.P. Marco Vinicio Dávila Flores, director general del Hospital Ángeles Puebla, reconoció a los organizadores de la carrera por invitar a la institución de salud como socia para la realización del evento, refrendando que su objetivo es el bienestar de la comunidad y la prevención a la salud. “Estamos agradecidos de que fuéramos considerados para formar parte de esta iniciativa que fomenta el ejercicio, la activación, la convivencia, el desarrollo social de todos los participantes, familiares y allegados. Nosotros, como organización que cuida la salud, tenemos que ser partícipes de iniciativas como la que genera la UDLAP con su carrera”, añadió.

Asimismo, el jefe de Campaña de Capital de la UDLAP informó que el kit de corredor incluye una playera conmemorativa, unas calcetas, un vaso térmico, dos pases de acceso para invitados al festival musical y, al terminar el recorrido nocturno de 5k, se entregará a los participantes la medalla conmemorativa, que ya es de colección. “El costo del boleto es de 535 pesos, las inscripciones se pueden hacer en la página www.udlap.mx/carreraudlap, ahí está toda la información”, adicionó.

Cabe recordar que la #85Aniversario Run Carrera UDLAP 2025 es un evento de convivencia que espera superar la asistencia de más de 3 mil asistentes. Si quieres ser parte de esta gran experiencia, puedes adquirir los boletos en el sitio www.udlap.mx/carreraudlap, también en tiendauniversitaria.udlap.mx, escribiendo al número de WhatsApp: 221 438 3023, o de forma presencial en las oficinas de Desarrollo Institucional o en Tienda Universitaria de la misma institución. Las inscripciones ya están abiertas y cerrarán hasta agotar existencias.

Es importante mencionar que el kit de corredores se entregará el mismo día de la carrera, el 11 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas en la zona deportiva de la UDLAP. A partir de ese momento habrá sorpresas de los patrocinadores, quienes este año son Hospital Ángeles Puebla, Telcel, UIN, Mega, Audi Center Angelópolis, Audi Center Serdán, VW óptima Angelópolis, Be The Match, 91.7 MIX, Ciel, Powerade, SportsWorld, Pizzeo, McCarthy’s, Sorteo UDLAP, Educación Continua UDLAP, ExaUDLAP y Escuelas Aztecas.

