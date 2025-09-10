Explosión de pipa de gas en CDMX deja al menos 18 heridos

Una pipa de gas explotó este miércoles en el Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, Ciudad de México, provocando un incendio que alcanzó varios vehículos.

El incendio dejó al menos 18 personas heridas por quemaduras, quienes ya fueron trasladadas a diversos centros hospitalarios, informó que le jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugrada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan labores de vialidad para permitir el paso a servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas.

Además, se desplegaron ambulancias, una unidad especial de rescate, policías y bomberos para controlar el incendio, así como personal de la Guardia Nacional.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, suspendió temporalmente los servicios de trolebús, cablebús y la estación Metro Santa Marta hasta que se controle la situación.

A su vez, Clara Brugada, arribó al lugar para atender personalmente los trabajos de emergencia e instruyó a las autoridades para brindar apoyo a los afectados.

