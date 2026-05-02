Banksy instala estatua de hombre cegado por una bandera

El artista callejero Banksy confirmó que una nueva escultura aparecida en el centro de Londres, que representa a un hombre alejándose de un pedestal con el rostro cegado por una bandera ondeante, es obra suya.

El artista mostró fragmentos de cómo se instaló la escultura en plena noche en un video humorístico publicado el jueves en su cuenta de Instagram.

La escultura parecía haber sido erigida en las primeras horas del miércoles sobre un pedestal en una isleta de tráfico en Waterloo Place, cerca del Palacio de Buckingham. Antes de la publicación del artista, vecinos y turistas se reunieron para inspeccionar la estatua, dando por hecho que era obra de Banksy porque su firma estaba garabateada en la base del pedestal.

La estatua está situada cerca de las del rey Eduardo VII, que reinó entre 1901 y 1910, y de la enfermera Florence Nightingale, así como del Monumento a la Guerra de Crimea.

Banksy es más conocido por sus pinturas con aerosol en edificios, sus primeras creaciones aparecieron a principios de la década de 1990, desde entonces, sus pinturas e instalaciones se han vendido por millones de dólares en subastas.

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