Omar Muñoz inicia obras en bachillerato “Josefa Ortiz De Domínguez”

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, y el director general de la dependencia estatal, Carlos Ochoa Rodríguez, iniciaron la obra de construcción del laboratorio de cómputo y la rehabilitación de uno de los edificios del bachillerato oficial “Josefa Ortiz De Domínguez”, cuya inversión bipartita será de 5 millones de pesos.

Desde la institución ubicada en la cabecera municipal, el edil refirió que invertir en educación es beneficiar a quienes son el presente y el futuro del municipio, el estado y el país.

El munícipe refirió que en la comunidad se está trabajando con una visión integral para beneficiar a toda la sociedad y que se continuará apoyando a la educación porque nunca se pondrá en tela de juicio la importancia de invertir en un salón nuevo, en un arco techo o en cualquier obra en materia educativa.

Por su parte, Carlos Ochoa destacó que Omar Muñoz ha sido de los primeros alcaldes en alzar la mano para alinearse al proyecto educativo del mandatario estatal, en el que los ayuntamientos ponen la construcción de los espacios y el estado el equipo.

