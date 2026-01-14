Omar Muñoz inicia pavimentación en privada paralela a la México-Puebla

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, inició obra de pavimentación con adoquín en la privada sin nombre de la cabecera municipal, paralela a la avenida México-Puebla, como parte de su primer recorrido del año por esta importante vialidad con motivo del Día del Pueblo.

El edil expresó que se va a realizar una intervención completa con la nivelación de los pozos de visita y la colocación de diez luminarias solares, para responder de manera integral a las necesidades de los vecinos que habían sido ignoradas por más de tres décadas.

“Queremos entregar una obra pública con todos los elementos, integral y digna; a diferencia de los gobiernos anteriores nosotros damos la cara al pueblo porque queremos que le vaya bien, queremos desarrollo y no solo crecimiento económico para todos los ciudadanos. La avenida México-Puebla se comenzó a construir hace 34 años y aunque es una arteria muy importante para nuestra comunidad porque la atraviesa de polo a polo, aún hay varias calles en condiciones precarias y con muchas carencias en la zona”.

“No podemos estar viviendo indignamente cuando en menos de 10 minutos uno llega al periférico y de ahí se puede uno mover a cualquier otro lugar. Por eso para seguir resolviendo esta problemática y seguir conociendo a profundidad las necesidades del agente, salimos los martes y reforzamos estas caminatas con los recorridos nocturnos en los fraccionamientos”.

El munícipe remarcó que hay mucho por hacer y que todo se seguirá haciendo con el mismo corazón de servicio entregado al pueblo que le dio la oportunidad de gobernar.

