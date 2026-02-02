Lupita Cuautle encabeza jornada de limpieza en Boulevard Vicente Lombardo

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer el entorno urbano y elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, encabezó la jornada integral de limpieza y mantenimiento en el camellón central del Boulevard Vicente Lombardo Toledano, en la Colonia Gobernadores de la Delegación Atlixcáyotl.

En su mensaje, la edil señaló que estas jornadas forman parte de una estrategia integral de atención a colonias y juntas auxiliares, haciendo un esfuerzo para mantener espacios públicos limpios, iluminados y en buen estado, generando seguridad, orden y bienestar.

Por su parte el secretario de Servicios Públicos, Francisco Osorio Coatl informó que en la intervención se realizó pintura de más de 700 metros lineales de guarniciones, barrido manual y poda en más de 3 mil metros cuadrados, así como la revisión y mantenimiento de más de 30 luminarias ubicadas en el camellón central.

Estas acciones benefician directamente a más de mil familias de la Delegación, además de mejorar las condiciones para más de 3 mil 500 personas que transitan diariamente por esta zona.

El Gobierno Municipal continúa fortaleciendo el mantenimiento urbano priorizando el desarrollo y la convivencia comunitaria.

