Localizan a adolescente víctima de secuestro virtual en Ocoyucan

Un joven de 15 años de edad fue sacado de su hogar en San Pablo del Monte, Tlaxcala, a través de llamadas de extorsión para cometer un secuestro virtual, siendo encontrado a salvo en Santa Clara Ocoyucan.

El fin de semana, elementos de seguridad privada de Lomas de Angelópolis interceptaron a un joven que parecía desorientado y caminaba en medio de la oscuridad en la Avenida Las Cascadas.

Al preguntarle al menor si se encontraba bien, este le informó que había salido de su casa en Tlaxcala al recibir amenazas vía telefónica; por lo que, el personal lo resguardo y puso a disposición de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan para recibir el apoyo correspondiente.

Posteriormente los agentes dieron aviso a los familiares del joven sobre su paradero, momento en que supieron que sus consanguíneos también lo buscaban y habían recibido llamadas sobre su supuesto secuestro.

Hasta ahora se desconoce si los afectados hicieron algún tipo de transacción previa con los responsables, sin embargo, después de ser reencontrados, se les invitó a presentar una denuncia formal por lo ocurrido.

