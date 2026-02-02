Explosión de tanque de gas deja 10 lesionados durante baile en Huauchinango

Un tanque de gas explotó en el marco del baile de feria en la comunidad de Cuacuila, en el municipio de Huauchinango, dejando como saldo 10 personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

El hecho se presentó alrededor de las 22:00 horas, durante el primer día de la feria patronal de dicha comunidad, de acuerdo con testigos, explotó un tanque de gas perteneciente a un puesto ambulante de comida donde se vendían tacos, el cual se encontraba a un costado del escenario musical.

Según relataron, la explosión ocurrió después de que una persona tropezara accidentalmente con la manguera del tanque, provocando la caída del cilindro y la salida del gas a presión, mismo que al entrar en contacto con la flama de un comal generó el estallido.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Huauchinango, quienes lograron sofocar el fuego y trasladaron a los lesionados al Hospital General para su atención médica.

De acuerdo con personal de Protección Civil municipal, el saldo final fue de 10 personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

#Seguridad 🚨 Explota tanque de gas de una taquería en la Feria de Cuacuila, Huauchinango.



Personal de Protección Civil y Bomberos de Huauchinango llegaron al lugar para sofocar el incendio. Hasta el momento se desconoce si hay gente lesionada.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/b0mW8N41ge — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 2, 2026

