Asesinan a tía y prima Mario Delgado en Colima

La madrugada del sábado, María Eugenia Geña Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, tía y prima del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fueron asesinadas a balazos al interior de su domicilio en la ciudad de Colima.

El ataque ocurrió alrededor de las 04:30 horas en una vivienda ubicada en la colonia Placetas Estadio. Según información preliminar, hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra ambas mujeres, quienes fallecieron en el sitio.

Las víctimas se dedicaban a la elaboración y venta de pasteles y comida desde su hogar y también eran familiares del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Delgado.

El titular de la SEP confirmó el hecho a través de un mensaje en la red social X: “Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio”.

Delgado agregó: “Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla”.

La Fiscalía General del Estado de Colima abrió una carpeta de investigación, la cual se indaga bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.

Abaten a tres presuntos responsables tras enfrentamiento

Horas después del crimen, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que fuerzas del orden abatieron a tres presuntos delincuentes vinculados al doble homicidio.

Mediante el análisis de las cámaras del C5i de Colima, las autoridades identificaron el vehículo presuntamente utilizado en el ataque: un Chevrolet Groove color azul claro. El automóvil fue localizado en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez. Al aproximarse las fuerzas de seguridad, los ocupantes del vehículo abrieron fuego, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Como resultado, los tres presuntos agresores fueron abatidos. Un elemento de la Fiscalía General del Estado resultó lesionado durante el enfrentamiento, siendo reportado su estado de salud como estable y fuera de peligro.

En el lugar fueron aseguradas armas de fuego, prendas de vestir y un marro, indicios que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

El Congreso de la Unión rindió un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Te recomendamos: