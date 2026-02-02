Nuevos documentos de Epstein lo vinculan a funcionarios y celebridades

Los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein incluyen nombres de altos funcionarios, celebridades y figuras públicas.

El fiscal general adjunto Todd Blanche anunció la publicación de aproximadamente tres millones de páginas, junto con más de 2 mil videos y 180 mil imágenes, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Aseguró que no se censurará material, salvo para proteger información personal de víctimas, imágenes de abuso infantil o documentación vinculada a investigaciones activas.

Entre los mencionados en los documentos figura el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien según los archivos planificaba en 2012 una visita a la isla privada de Epstein junto a su esposa, aunque no se confirma si el viaje se realizó. Lutnick ha declarado que no mantuvo contacto con Epstein desde 2005.

Otro nombre destacado es el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, cuyo nombre aparece al menos 440 veces en los documentos. Tisch sostuvo que mantuvo una “breve relación” con Epstein, intercambiando correos sobre mujeres adultas, cine, filantropía e inversiones.

El escándalo también alcanza al deporte olímpico. Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, intercambió mensajes de contenido íntimo con Ghislaine Maxwell, la expareja de Epstein que cumple una condena de 20 años por tráfico sexual. En los correos, que datan de hace al menos dos décadas, Wasserman y Maxwell conversan sobre encuentros y atuendos de cuero.

La realeza británica vuelve a aparecer en los archivos. Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, invitó a Epstein a almorzar en el Palacio de Buckingham, según un correo electrónico. El expresidente estadounidense Bill Clinton también es mencionado en los documentos.

Te recomendamos: