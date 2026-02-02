En Congreso imparten taller sobre principios del servicio público

El Congreso de Estado, a través del Órgano Interno de Control (OIC), llevó a cabo el taller denominado “Principios Rectores del Servicio Público y Prevención de Faltas Administrativas”, con el objetivo de consolidar una cultura institucional basada en la legalidad, integridad y profesionalismo.

Durante la actividad, dirigida al personal del Poder Legislativo, las funcionarias del OIC, Mónica Balderas Alvarado y Angélica Leticia Sesín y Álvarez, compartieron con las y los asistentes información relevante para fortalecer el conocimiento y prevención de responsabilidades administrativas, así como consolidar mejores prácticas de desempeño de las y los servidores públicos.

