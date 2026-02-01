Avanza 40% la ampliación y pavimentación de la carretera Puebla-Tlaxcala

Al supervisar los avances de ampliación y pavimentación de los 6.3 km de la carretera Puebla-Tlaxcala, que da acceso a la capital del estado, el gobernador Alejandro Armenta resaltó que esta obra potenciará la conectividad y beneficiará a 1.6 millones de personas.

Los trabajos se realizan a una tercera parte del costo, a diferencia de los que se llevan a cabo por contrato, ya que se ocupan insumos donados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y módulos de maquinaria adquiridos por el gobierno estatal. “La obra de pavimentación se ejecutará en todo el estado”, resaltó el gobernador, durante el diálogo que sostuvo en un ambiente de cercanía, con vecinos y trabajadores de la zona.

La obra registra un avance del 40 por ciento. El ejecutivo estatal señaló que la rehabilitación es un compromiso que se cumple, porque las y los poblanos solicitaron arreglar todas las entradas y salidas a Puebla. La conexión con Tlaxcala incluye la modernización integral del bulevar.

El gobernador Alejandro Armenta detalló que con el uso de maquinaria se retirará la tierra de camellones y guarniciones, lo que potenciará la imagen de Puebla. Por ello, destacó que con la construcción del Periférico 5 de Mayo, integrado por dos circuitos, norte y sur, se resolverá de manera integral el problema vial que enfrenta el norte de la ciudad, al mejorar la conectividad, agilizar la movilidad y fortalecer la seguridad para las personas.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la ampliación de la carretera Puebla-Tlaxcala beneficiará a los habitantes de las Juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacan, San Jerónimo Caleras y San Felipe Hueyotlipan. En total son 6.3 kilómetros de pavimentación.

En el recorrido de supervisión, acompañaron al gobernador Alejandro Armenta, habitantes de la zona para atestiguar los avances.

“Era muy lento el pasar de los vehículos y nos tardábamos mucho para ir al centro de Puebla“, aseguró la señora Juana Cortes González, vecina de la Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan, quien afirmó que la vialidad es una conexión entre Tlaxcala y Puebla. Celebró que con la modernización se agilice el tránsito vehicular y favorezca a quienes acuden a sus trabajos o a la escuela.

Por su parte, la señora Constanza reconoció que era necesaria la rehabilitación, ya que la carretera tiene mucha circulación. Expresó la necesidad de colocar semáforos para evitar accidentes y agradeció al gobernador Alejandro Armenta la iniciativa de mejorar el paso de Puebla a Tlaxcala”.

“Fueron muchos años, alrededor de ocho o nueve, en condiciones deplorables”, relató la vecina Inés Alejandro, quien vive y trabaja en la zona. Señaló que durante todo ese tiempo la carretera permaneció en mal estado y que, en temporada de lluvias, el deterioro del pavimento se agravaba, al grado de volver prácticamente imposible el paso por el lugar.

Te recomendamos: