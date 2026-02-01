Diputados buscan atender problemáticas con conocimiento científico

La diputada Norma Estela Pimentel Méndez participó en la presentación de los avances del proyecto “Pentahélice: Ciencia Ciudadana con perspectiva de género en San Lorenzo Almecatla”, una iniciativa en la que colaboran academia, gobierno, empresas, sociedad civil y ciudadanía, para atender distintas problemáticas desde el conocimiento científico.

Para este proyecto, investigadoras e investigadores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) capacitan a mujeres agricultoras de San Lorenzo Almecatla –junta auxiliar perteneciente al municipio de Cuautlancingo— en técnicas biotecnológicas para el cultivo orgánico de hortalizas libres de plaguicidas y de aguas contaminadas, hecho que impacta en la calidad de los alimentos y la salud de los consumidores.

En su participación, la diputada Norma Pimentel señaló que estas acciones son un ejemplo del modelo de Pentahélice, donde la ciudadanía se coloca al centro del desarrollo científico. También, reconoció los más de tres años dedicados a estas acciones y anunció que, junto con el diputado Jaime Aurioles, se trabaja en una iniciativa para reconocer y fortalecer la ciencia ciudadana en el marco normativo.

“Este proyecto demuestra que la ciencia puede y debe construirse desde el territorio, con perspectiva de género y con impacto social real”, subrayó al destacar que la ciencia con enfoque social también es desarrollo.

Por su parte, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta resaltó que el concepto de ciencia ciudadana rompe con la idea de que la ciencia es exclusiva de especialistas, pues el conocimiento práctico y ancestral de las comunidades es parte fundamental del proceso científico.

