Bolsa de Trabajo de Puebla capital vincula a más de 60 personas

Más de 60 personas, hombres y mujeres, incluidas adultos mayores, fueron vinculadas por la Bolsa de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Puebla, para postular a un empleo formal entre varias ofertas del sector restaurantero, abiertas en el Centro Histórico, como parte de las acciones instruidas por el alcalde Pepe Chedraui, para incentivar más oportunidades de empleo para poblanas y poblanos.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, agradeció la confianza de las empresas en la dependencia, para buscar nuevos colaboradores a través de la Bolsa de Trabajo municipal.

Invitó a utilizar este servicio sin costo para cubrir sus vacantes, acudiendo a sus oficinas, ubicadas en el interior del Centro de Atención Municipal (CAM), en 4 Poniente #$1101, Centro, frente al Mercado de Sabores, en días hábiles de 09:00 a 14:00 horas.

