Pepe Chedraui inaugura 10 desayunadores escolares en Puebla

Como parte del compromiso del presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, con la niñez poblana, y en alineación con la estrategia nacional del Programa de Alimentación Escolar para transitar de desayunos fríos a calientes, se llevó a cabo la inauguración y entrega simbólica de 10 desayunadores escolares en distintas instituciones educativas de la capital.

El alcalde Pepe Chedraui y la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, develaron la placa del desayunador escolar del Jardín de Niños “5 de Mayo” ubicado en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza. De manera simultánea, se habilitaron nueve desayunadores más en las siguientes instituciones: preescolar Juan Amos Comenio; Jardín de Niños Pedro Curie; preescolar Teotihuacán; jardín de niños La Flor; jardín de niños Sayil; jardín de niños Celerino Cano Palacios; primaria vespertina General Juan N. Méndez; primaria matutina del estado Elena Garro, y telesecundaria Francisco Pérez Salazar.

Durante su intervención, el presidente municipal, Pepe Chedraui, afirmó que todas estas acciones se realizan de manera coordinada entre todas las dependencias involucradas a favor de las familias poblanas, así como de las y los niños.

“Hoy inauguramos 10 desayunadores y vamos a inaugurar más en el transcurso del año, para que a nuestra niñez le vaya bien, para que puedan tener la tranquilidad de poder tener un desayuno caliente”, expreso el alcalde.

En ese mismo sentido, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, destacó la importancia de que las niñas y los niños poblanos inicien su día con un desayuno caliente, nutritivo y balanceado, lo que también brinda tranquilidad a madres y padres de familia al saber que sus hijas e hijos cuentan con alimento al asistir a la escuela.

“Hoy estamos inaugurando este desayunador que forma parte de los 10 espacios que se construyeron. Desde que yo llegué al DIF tuve muy claro que queríamos dar un paso más, pasar de desayunos fríos a desayunos calientes en las escuelas afiliadas a este programa. Porque más allá del alimento que se prepara aquí, este espacio representa una oportunidad para que las niñas y los niños reciban una mejor alimentación”, puntualizó la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital.

Cada desayunador escolar fue construido desde cero, contemplando la edificación del espacio, su adecuación con cocina y área de comedor, así como el equipamiento con electrodomésticos, utensilios de cocina y mobiliario, como alacenas, mesas y sillas.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que, con una inversión superior a los 9 millones 800 mil pesos, se llevó a cabo la construcción de 10 desayunadores escolares en diferentes planteles educativos de la ciudad en una superficie total de 777 metros cuadrados, lo cual permitirá beneficiar a mil 477 estudiantes.

“Están equipados con una cocina, tienen una alacena como nos lo pidieron, tienen un espacio para que alojemos de forma segura un tanque de gas, tenemos el área de comedor y tenemos los lavabos para los niños chiquitos. Estuvimos por 10 lugares en toda la ciudad, la distribución que hizo el DIF nos permitió tocar varias escuelas”, refirió David Aysa.

Asimismo, Sandra Méndez Flores, directora del Jardín de Niños “5 de mayo”, agradeció al alcalde Pepe Chedraui y a la presidenta del Patronato, MariElise Budib, por elegir su institución para la implementación de este programa de desayunadores calientes.

“Agradecemos profundamente a todas las personas e instituciones que hicieron posible este proyecto. Agradecemos a la señora MariElise, que como presidenta del DIF de Puebla Capital nos ha ayudado y proporcionado este apoyo; y a nuestro alcalde Pepe Chedraui, que es nuestro presidente municipal de Puebla Capital”, expresó la directora Sandra Méndez.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital reiteran su compromiso de fortalecer la seguridad alimentaria y el bienestar de la niñez en edad escolar, al brindar igualdad de oportunidades para su desarrollo integral.

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