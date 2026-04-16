Delfina Pozos propone crear Sistema Regional de Atención a Emergencias

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Protección Civil, con el objetivo de crear un Sistema Regional de Atención a Emergencias y Servicio de Bomberos que garantice cobertura efectiva en todo el territorio poblano.

La iniciativa plantea organizar y coordinar los esfuerzos existentes mediante un modelo regional, basado en criterios técnicos como niveles de riesgo, tiempos de respuesta y coordinación entre municipios y el Estado.

Con la reforma, se busca establecer regiones operativas obligatorias, definir estaciones estratégicas de atención donde realmente se necesitan, fijar estándares claros de tiempo de respuesta y fortalecer la coordinación entre municipios y el gobierno estatal.

La legisladora señaló que actualmente la atención a emergencias en Puebla depende del municipio en el que se encuentre la ciudadanía, lo que genera desigualdades importantes en la capacidad de respuesta.

Pozos Vergara destacó que la propuesta no implica la creación de nueva burocracia, sino el ordenamiento del sistema actual para hacerlo más eficiente y funcional. Explicó que, actualmente, no existe un sistema integral, sino esfuerzos aislados que provocan desigualdad en la cobertura y falta de certeza en la atención de emergencias.

Subrayó que la iniciativa respeta la autonomía municipal y promueve una coordinación efectiva que permita fortalecer la capacidad de respuesta en todo el Estado. Asimismo, destacó la importancia de esta reforma al considerar que, en situaciones de emergencia, los minutos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, así como en la protección del patrimonio de las familias y del medio ambiente.

“Esta es una iniciativa preventiva, no reactiva. No espera a que ocurra la tragedia, construye capacidad para evitarla o responder a tiempo”, puntualizó.

Finalmente, Delfina Pozos Vergara destacó que, de aprobarse, Puebla se colocaría a la vanguardia a nivel nacional al convertirse en el primer estado en establecer un sistema regional obligatorio de cobertura de emergencias basado en riesgos.

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