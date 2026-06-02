FGE encabeza quejas ante la CDH Puebla durante 2026

En lo que va de 2026, la Fiscalía General del Estado (FGE) se posicionó como la institución pública con el mayor número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, al acumular cuatro de las nueve recomendaciones emitidas por el organismo.

Los datos se concentran en la edición 17 de la Gaceta Derechos Humanos, pues, de acuerdo con los reportes, las quejas en contra de la Fiscalía representan casi la mitad de los casos del estado y derivan de la vulneración a garantías fundamentales de los ciudadanos.

Entre las principales violaciones cometidas por el personal de la FGE se encuentran violaciones a la integridad, seguridad personal y a la verdad, así como violaciones a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia.

Además de la FGE, la CDH Puebla ha dirigido las recomendaciones restantes a los gobiernos municipales de Coyotepec, Huauchinango, Tilapa, Tepanco de López y Huaquechula.

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Presentan gaceta en memoria de masacres

La presentación de esta edición se realizó en conmemoración de las víctimas de la masacre de Rancho Viejo, perpetrada el 2 de junio de 1982 en el municipio de Pantepec.

Según el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, en aquella fecha al menos 26 campesinos indígenas fueron masacrados por 600 pistoleros mientras trabajaban la tierra, en un conflicto derivado de la exigencia comunitaria por recuperar parcelas.

El documento califica este suceso como un ejemplo de la opresión histórica del latifundismo operada mediante la impunidad institucional.

Asimismo, el organismo recordó la matanza de campesinos de Monte de Chila, ocurrida en enero de 1970 en la entidad, la cual dejó un saldo de 50 víctimas entre masacre, ejecución arbitraria, prisión política y desaparición forzada.

Editor: César A. García

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