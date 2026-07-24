SSP inicia depuración en seis municipios con mandos detenidos

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla comenzó un proceso de depuración en las corporaciones policiales de los seis municipios donde fueron detenidos mandos de seguridad, informó el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González.

El funcionario explicó que actualmente las investigaciones se concentran en los directores de Seguridad Pública de los municipios de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Chila de la Sal y Tehuitzingo.

Precisó que el proceso contempla la aplicación de exámenes de control y confianza, pruebas de capacidades y una evaluación integral para determinar qué policías cumplen con los estándares para permanecer en funciones.

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“Vamos a analizar a todos los elementos. Una vez que estemos seguros de que cumplen con los estándares y son probos, continuarán; los que no, tendrán que irse“, afirmó.

#Puebla El titular de la SSP de Puebla, Francisco Sánchez González indicó que se trabaja en una revisión sobre las Policías Municipales de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sala a fin de realizar una depuración, tras la detención de sus mandos… pic.twitter.com/6y3hsbrRsE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 23, 2026

Sánchez González señaló que, aunque la evaluación de los seis municipios responde a las investigaciones en curso, la SSP mantiene un programa permanente para revisar a las corporaciones de los 217 municipios, con una meta anual de aproximadamente mil 500 elementos.

Respecto a la presencia de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en municipios poblanos, indicó que continúan las rotaciones del personal conforme a la estrategia nacional de seguridad, aunque algunos ediles pidieron mantener a los mismos mandos.

Subrayó que, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, corresponde a los alcaldes designar a sus secretarios y directores de Seguridad Pública, por lo que son libres de elegir el perfil que deseen para encargarse de dicha labor.

Editor: Renato León

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