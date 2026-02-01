Motociclista es asesinado a disparos en la carretera Izúcar – Amayucan

Un motociclista de 27 años de edad fue ejecutado a disparos cuando transitaba por una carretera de Izúcar de Matamoros; se presume un posible ajuste de cuentas que aún se mantiene bajo investigación oficial.

La tarde del sábado, Israel Reyes, manejaba su motocicleta por la carretera de Izúcar – Amayucan, cuando fue alcanzado por los tripulantes de otro vehículo que le dispararon en al menos tres ocasiones.

Posterior a ello, el vehículo y la víctima cayeron al asfalto; por lo cual, ciudadanos que circulaban por la zona llamaron a emergencias para reportar lo ocurrido.

Paramédicos del Sistema de Urgen Médicas Avanzadas (SUMA) llegaron a la escena, pero solo pudieron confirmar el deceso del joven originario de Chietla, por lo que, la zona quedó bajo custodia de las autoridades.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó del levantamiento del cadáver y su traslado a un anfiteatro. Mientras que se buscaron cámaras de seguridad cercanas para tener más detalles del crimen e identidad de los responsables.

Te recomendamos: