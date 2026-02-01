Armenta anuncia rehabilitación de parques en colonias de Puebla capital

Con el objetivo de devolver a niñas y niños espacios seguros de esparcimiento, bajo un modelo de transparencia, participación social y uso honesto del dinero del pueblo, el gobernador Alejandro Armenta anunció la rehabilitación de parques en colonias de la capital, con el programa de Obra Comunitaria.

Mediante comités vecinales que recibirán recursos públicos de forma directa, realizarán faenas comunitarias y contratarán trabajos técnicos cuando sea necesario, la administración estatal llevará a cabo trabajos de mejora en los parques ubicados en colonias históricas construidas entre las décadas de 1960 y 1980.

La intervención contempla parques como el Habana, en la colonia América Norte, y dos espacios sin nombre en calles de América Sur, con el objetivo de instalar juegos infantiles, mejorar áreas verdes y atender vialidades aledañas. Este esquema permite que la comunidad defina prioridades, supervise los trabajos y asegure la correcta aplicación del presupuesto, con un enfoque social que busca reconstruir el tejido comunitario y reducir el rezago acumulado por décadas de abandono.

El gobernador Alejandro Armenta recordó que el programa de Obra Comunitaria opera bajo principios de transparencia y eficiencia, al entregar los recursos públicos de forma directa a la población organizada en Comités para el Bienestar, quienes vigilan tiempos y calidad de ejecución, en coordinación con autoridades municipales.

Este modelo cuenta con el respaldo del gobierno federal dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, al alinearse con una política nacional que combate la corrupción, fortalece la participación ciudadana.

Vecinas y vecinos de la colonia América Sur reconocieron el impacto de estas acciones; Mónica Hernández Beltrán destacó la urgencia de recuperar parques para ejercicio y convivencia intergeneracional; por su parte, María del Pilar Núñez Aguirre subrayó la mejora tras años de deterioro en calles y espacios comunes.

Para Elvin Rodas, es la primera vez, en más de cuatro décadas, que observa una atención directa y cumplida del gobierno estatal hacia su comunidad.

