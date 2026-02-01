Carnaval de San Pedro Cholula será 100% familiar; regularían venta de alcohol

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz afirmó que el Carnaval del municipio será un evento 100 por ciento familiar, orientado a fortalecer la convivencia social, por lo que habría regulación en la venta de bebidas alcohólicas.

Previo a la pega de bando, la alcaldesa destacó que el carnaval es una celebración en la que participan personas de todas las edades, desde niñas y niños hasta adultos mayores, por lo que hizo un llamado a los danzantes y organizadores a mantener un ambiente de paz, orden y tranquilidad.

“Es un carnaval completamente familiar. Nos motiva mucho ver a las niñas, los niños y hasta los abuelitos participando. Eso nos compromete a generar un ambiente de paz, organización y diversión”, expresó.

Asimismo, invitó a las familias poblanas para que acudan a disfrutar de una de las fiestas más representativas de la región, en la que se espera la participación de 10 mil danzantes.

Respecto al consumo de alcohol, dijo que en próximas fechas se tomará una decisión, aunque adelantó que la intención es regular horarios y evitar que se vendan bebidas alcohólicas a los danzantes.

De acuerdo con el programa, el 21 de febrero se realizará la tradicional Toma de Plaza, mientras que el 22 de febrero se llevará a cabo el desfile y el robo de la novia, partiendo de la Calzada Guadalupe y concluyendo en la Plaza de la Concordia.

