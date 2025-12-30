Pobladores bloquean carretera en Tepexi de Rodríguez por accidente fatal

La mañana de este martes, pobladores de Tepexi de Rodríguez, de la zona conocida como La Colonia, se manifestaron mediante el cierre de la carretera Ixcaquixtla–Tepexi de Rodríguez, en exigencia de que el presidente municipal, Humberto Bolaños, asuma su responsabilidad por el accidente ocurrido el pasado 15 de octubre, en el que perdieron la vida tres personas.

Desde las 09:00 horas, un grupo de habitantes bloqueó la vialidad a la altura del libramiento, también conocido como Pie de Vaca. Los manifestantes acusan al edil de encubrir a su sobrino, a quien señalan como presunto responsable del percance registrado hace tres meses, en el que fallecieron dos personas originarias de la comunidad de Cuatro Rayas y una más del municipio de Ixcaquixtla, luego de que un camión de volteo impactara contra la camioneta en la que viajaban.

Los familiares de las víctimas señalan que existe evidencia en la que se observa que un vehículo procedente de Tepexi de Rodríguez arribó al lugar del accidente y retiró al conductor del camión de volteo, dejando la unidad abandonada en la zona. Acusan además que dicho vehículo pertenece a un familiar del presidente municipal.

Los manifestantes demandan la intervención de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y para que se deslinden responsabilidades, al tiempo que acusan al edil de negarse a recibirlos y de asegurar que desconoce al conductor señalado, calificando estas declaraciones como falsas.

Finalmente, los pobladores advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que el presidente municipal o autoridades estatales acudan al sitio para entablar un diálogo y alcanzar un acuerdo. Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas, ya que el cierre ha provocado largas filas de vehículos para ingresar y salir del municipio de Tepexi de Rodríguez.

