Sheinbaum garantiza reparación integral a víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó una reparación integral del daño a víctimas y familiares del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 13 muertos y casi un centenar de heridos.

Afirmó en la conferencia matutina de Palacio Nacional que se otorgó un primer apoyo de 30 mil pesos a las familias, pero la reparación final dependerá de la aseguradora y la Fiscalía General de la República (FGR).

El día de ayer acudió a visitar a las personas hospitalizadas, a quienes reiteró su respaldo; aseguró que se brindará apoyo tanto a quienes resultaron lesionados como a los familiares de quienes perdieron la vida.

Además, la mandataria mexicana anunció investigaciones con peritos especializados que extraerán datos de la caja negra, informados previamente por el almirante, para esclarecer las causas del accidente.

De igual modo, comunicó que el Gobierno federal contratará una empresa certificadora internacional para verificar el estado de las vías y locomotoras antes de reanudar operaciones en la zona siniestrada.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, reportó que 36 personas aún permanecen hospitalizadas con seguimiento médico y acompañamiento permanente para los lesionados y familiares de los afectados.

Finalmente, Sheinbaum anunció que las conferencias matutinas se suspenderán los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026, con motivo de las celebraciones de fin de año, y se retomarán el viernes 2.

