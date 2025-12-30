Gobierno estatal recuperó hasta cuatro vehículos robados al día

Durante el último año, el gobierno del estado recuperó un promedio de hasta cuatro vehículos con reporte de robo, detectados a través de dispositivos de reconocimiento de matrículas, cámaras de videovigilancia y botones de pánico.

Lo anterior, de acuerdo con datos de la Dirección de Emergencias concentrados en el primer informe del gobernador Alejandro Armenta Mier.

El documento indica que el 34 por ciento de las unidades recuperadas son tipo sedán, es decir, un vehículo de cuatro ruedas.

El 28 por ciento de los vehículos que recuperó el gobierno estatal fueron camionetas y el 21 por ciento se trataron de tractocamiones.

Por otra parte, 9.6 por ciento de los vehículos que lograron recuperar son tipo plataforma y 5 por ciento fueron motocicletas.

En el informe, el gobierno estatal apuntó que lo anterior fue logrado a través de 16 arcos lectores equipados con cámaras de reconocimiento de matrículas y de radiofrecuencia, con lo que pueden identificar en tiempo real vehículos u objetos con chip del Registro Público Vehicular.

