Rehabilitarán bulevar Valsequillo a una tercera parte de su costo

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, anunció la rehabilitación del bulevar Valsequillo entre desviación a San Baltazar Tetela hacia Africam Safari, obra de 7.05 kilómetros a una tercera parte del costo.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que la obra es de relevancia, ya que es en una zona donde se detona el turismo y se mejora la movilidad en la zona, un estimado de 133 mil 300 habitantes de colonias y juntas auxiliares y 1.6 millones de habitantes de manera indirecta.

Las zonas beneficiadas serán San Baltazar Tetela, Los Ángeles Tetela, Santa Catarina, Santa Cruz Buena Vista, Granjas de San Isidro, Bugambilias, Lomas de San Miguel, San Francisco Totimehuacan y San Pedro Zacachimalpa.

Detalló que van a demoler la carpeta asfáltica y luego van a colocar la nueva, con obras complementarias como alcantarillas, así como señalética vertical y horizontal para entregarlo en un “tiempo récord”.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, ejemplificó que el bajo costo se debe al material que les dona Pemex para 33 vialidades, como pasó con la rehabilitación de las laterales de recta a Cholula, cuyo costo sería de 53 millones de pesos, pero se redujo a 16.7 millones de pesos por la maquinaria del gobierno estatal.

El gobernador Alejandro Armenta Mier mencionó que, por cada peso en rehabilitación de vialidades, se ahorran 60 centavos y solo usan 40 centavos.

