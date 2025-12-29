FGE captura a Andrea N. por homicidio en Campestre Mayorazgo

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial, fue detenida Andrea N., a quien se le atribuye su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 28 de septiembre en la colonia Campestre Mayorazgo, de la ciudad de Puebla.

De las diligencias desahogadas se desprende que Andrea N., en compañía de otras personas, se encontraba en el domicilio de la víctima, cuando de momento presuntamente la sometieron y agredieron físicamente hasta privarla de la vida, para posteriormente sustraer diversos bienes como equipo de cómputo, pantallas, celulares, joyería y electrodomésticos, dejando a la víctima atada de las manos.

Al tener conocimiento de estos hechos, la Fiscalía General del Estado realizó actos de investigación y, una vez que obtuvo datos de prueba, solicitó y dio cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente. La presunta agresora ya se encuentra a disposición del Juez de Control y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Cabe recordar que, en noviembre del presente año, Karla Stephannie N. fue detenida por esta Fiscalía y posteriormente vinculada a proceso, al existir datos de prueba suficientes que la señalan como probable partícipe en los hechos materia de la investigación, por lo que ya son 2 personas aprehendidas involucradas con los hechos.

