FGE Puebla atiende denuncia y frusta secuestro virtual

La Fiscalía General del Estado de Puebla atendió un caso de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, tras recibir la denuncia presentada por la madre de la víctima, quien alertó sobre la exigencia de un pago a cambio de la supuesta liberación de su hijo.

La denunciante manifestó que un masculino le realizó una llamada en la que exigió la cantidad de 150 mil pesos, asegurando tener privada de la libertad a la víctima, lo que activó los protocolos de actuación correspondientes.

Asimismo, se sabe que el afectado recibió una llamada en la que un sujeto le indicó que tenía ubicada a su familia y conocía sus movimientos, por lo que le ordenó trasladarse a distintos puntos del municipio de Izúcar de Matamoros y de la ciudad de Puebla, permaneciendo incomunicado mientras recibía instrucciones.

Derivado de las acciones implementadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, se logró la localización en inmediaciones del Centro de la Ciudad de Puebla, brindándole contención emocional, acompañamiento y permitiendo el reencuentro con su familia.

Para prevenir y combatir la extorsión telefónica, la Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha la aplicación “No Te Alarmes”, una herramienta digital que permite a la ciudadanía reportar números utilizados para este tipo de delitos. Con esta app, las personas pueden actuar de manera rápida y segura, contribuyendo a la identificación y prevención de llamadas de extorsión.

La participación de todas y todos es fundamental para frenar la extorsión telefónica. Al descargar “No Te Alarmes” de forma gratuita en fiscalia.puebla.gob.mx, ayudas a protegerte y a proteger a la comunidad. Juntas y juntos frenamos la extorsión.

