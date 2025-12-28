Incendio de tractocamión en la Puebla-Orizaba causa cierre de circulación

Amaury Jiménez
El incendio fue provocado por una presunta falla mecánica / Foto: Especial.

Un tractocamión que remolcaba una caja seca se incendió la tarde de este domingo sobre la autopista Puebla-Orizaba, provocando el cierre de la vía y largas filas de vehículos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 horas, en el kilómetro 241 con dirección a Veracruz, en la zona de La Estancia, antes del trébol de Maltrata. El fuego se originó aparentemente por una falla mecánica mientras la unidad circulaba.

Elementos de CAPUFE, Guardia Nacional Carreteras y bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas e impedir que el incendio se propagara a la vegetación seca cercana.

La vialidad permanece cerrada en ambos sentidos, generando congestionamientos. Autoridades recomiendan a los conductores optar por vías alternas.

