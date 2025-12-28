A dos años de su desaparición, piden continuar la búsqueda de Guillermo Raúl

A dos años de la desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo en Amozoc, su madre Alicia Escobedo pidió a las autoridades estatales continuar la búsqueda de su hijo y hallarlo con vida.

Acompañada de integrantes del Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”, informó que el primer acusado de la desaparición del entonces joven de 25 años irá a juicio el próximo año y su cómplice enfrentará una audiencia el 17 de febrero para la etapa intermedia.

En dicha audiencia se desahogarán pruebas de ambas partes, tanto las que presentará la Fiscalía General del Estado como la defensa para continuar con un juicio oral.

Desde el zócalo de la capital poblana, Alicia dijo que acepta cualquier pista de manera anónima que les indique a ella y a su familia dónde se puede encontrar a Guillermo Raúl.

La madre de Guillermo Raúl hizo un recuento de la búsqueda de su hijo que inició el 28 de diciembre de 2023, el día que su hijo acudió a vender una computadora a un amigo en Amozoc, punto donde desapareció.

Te puede interesar: Intentos de suicidio en menores suben 8% en Puebla; decesos bajan 13%

Recordó que su lucha la ha compartido en escuelas para concientizar a la sociedad sobre la desaparición en el estado, además de los acercamientos que ha tenido con las diferentes autoridades.

En este sentido, pidió a la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, continuar con las investigaciones para dar con el paradero de su hijo, ya que siguen sin una pista para localizarlo.

La fundadora del colectivo, María Luisa Núñez Barojas, reprochó los pocos avances en la búsqueda de Raúl, a pesar de que su familia acudió a todas las instancias gubernamentales para encontrarlo, sin que haya indicios de vínculos criminales, sino un joven que acudió a vender una computadora.

Las y los buscadores encendieron veladoras para iluminar el camino de Guillermo Raúl y que regrese a casa. En las cartulinas que llevaron sus familiares y conocidos, piden que regrese con vida y no se busque un cuerpo.

#Puebla 🗣️ A dos años de la desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo, su madre Alicia Escobedo pide continuar la búsqueda de su hijo y hallarlo.



El primer responsable irá a juicio el próximo año y su cómplice se encuentra en etapa intermedia.



Con información de @lupjmendez pic.twitter.com/ActGAtfWg3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 28, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: