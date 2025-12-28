Muere regidor de San Francisco Mixtla en accidente vial

Rafael Avelleira Cortés, regidor de Industria, Comercio, Ganadería y Agricultura en San Francisco Mixtla, perdió la vida la madrugada de este domingo tras un accidente vial, mientras su esposa resultó lesionada.

El funcionario regresaba a su domicilio en motocicleta, acompañado de su esposa, tras una visita a San Simón Coatepec, cuando un perro se atravesó en la vía y provocó que perdiera el control de la unidad.

Te puede interesar: Automóvil pierde el control y cae a barranco en Huauchinango

La motocicleta impactó contra una vivienda, causando lesiones graves al regidor. Vecinos acudieron tras escuchar un fuerte estruendo, brindaron primeros auxilios y solicitaron apoyo al 911.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de Tlanepantla atendieron a la pareja, pero Avelleira Cortés falleció durante su traslado al Hospital General de Tepeaca. Su esposa permanece bajo atención médica con pronóstico reservado.

Editor: César A. García

Te recomendamos: