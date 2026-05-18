Hallan cadáver dentro de vehículo calcinado en Amozoc

La mañana de este lunes, una fuerte movilización de elementos de seguridad en el municipio de Amozoc se presentó en el fraccionamiento La Cruz, después de que hallaran un vehículo calcinado y en el interior el cuerpo de una persona, situación que alertó a vecinos de la zona.

El hecho ocurrió a la altura de la calle 16 de Septiembre esquina con Rubí, a unos metros de la entrada del fraccionamiento La Cruz, muy cerca de la unidad deportiva.

De acuerdo con testigos, alrededor de las 04:30 horas llegaron al lugar varios automóviles, fue en ese momento que prendieron fuego a uno de ellos y posteriormente huyeron.

#ConexiónVial 🚨 Vehículo calcinado en la zona de Infonavit La Cruz, en Amozoc. De manera preliminar habría una persona sin vida dentro de la unidad, se espera que autoridades den más información al respecto.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/QWKJzubkfN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 18, 2026

Las llamas del vehículo llamaron la atención de los vecinos, quienes de inmediato hicieron el llamado a los números de emergencia de Amozoc. Elementos de Protección Civil municipal y bomberos llegaron al lugar para sofocar el incendio, mientras que elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona.

Al hacer la inspección del automóvil, las autoridades se percataron de que en el interior había un cuerpo. Se espera que autoridades de Amozoc aporten más información al respecto.

Hasta el momento se desconocen los datos generales de la unidad, así como la identidad del occiso y el móvil del incendio.

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