Automóvil pierde el control y cae a barranco en Huauchinango

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se registró la tarde de este domingo en Huauchinango, tras la caída de un automóvil a un barranco de casi 50 metros de altura.

El accidente ocurrió en el kilómetro 084+400, en la zona de Venta Grande, cuando la conductora perdió el control del vehículo y precipitó desde el puente, por causas aún desconocidas.

Testigos solicitaron auxilio a los números de emergencia; al llegar, elementos de seguridad y Protección Civil descendieron al sitio y localizaron una credencial a nombre de Mariana Escamilla Sosa, originaria de la colonia El Potro en Huauchinango. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

El vehículo quedó completamente destrozado. Personal de rescate labora en la zona para atender a la afectada y extraer la unidad siniestrada, en espera de un informe oficial sobre las causas del percance.

