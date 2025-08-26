Hombres armados privan de la vida a abogado en Tehuacán

De al menos cinco disparos fue ultimado Andrés N., abogado litigante, mientras caminaba junto a su pareja sentimental en calles de Tehuacán.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes en la intersección de la calle 8 Sur y 1 Poniente, donde Andrés fue interceptado por al menos dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar, mientras el cuerpo de la víctima cayó sobre la banqueta. Su acompañante resultó ilesa.

En medio de la emergencia, intentó detener la hemorragia ocasionada por al menos cuatro impactos de bala en la cabeza.

Paramédicos y policías arribaron rápidamente al sitio, cercano a un supermercado, donde confirmaron el fallecimiento del abogado.

La zona fue acordonada por las autoridades, quienes posteriormente realizaron el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes.

