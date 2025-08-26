Detienen a hombre con un vehículo robado en Coronango

A través del monitoreo de cámaras de seguridad pública, autoridades municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Coronango (SSC) realizaron la detención de un hombre que viajaba en un vehículo con reporte de robo.

Durante el transcurso del lunes, personal de la SSC captó a través del monitoreo de cámaras que una unidad tipo Kia-K3, de color gris con reporte de robo, transitaba por la zona de Misiones de San Francisco.

Elementos de seguridad se desplegaron por el en las calles de esta comunidad, logrando interceptar dicha unidad en la calle Emiliano Zapata con altura de la 14 de Junio.

En la revisión de este vehículo y su tripulante, se le solicitó a este último que entregara los documentos correspondientes a la tenencia legal de la unidad, no obstante, no contaba con dichos papeles, por lo que el masculino identificado como Julio César “N“, de 37 años, fue trasladado a la comandancia local para ponerlo bajo resguardo el Ministerio Público.

Editor: Renato León

