Incendio arrasa con toneladas de mezclilla en maquiladora de Tehuacán

Un voraz incendio arrasó una maquiladora ubicada en un edificio de cuatro pisos, en la colonia Aquiles Serdán, perteneciente a Tehuacán, dejando reducidas a cenizas toneladas de mezclilla y maquinaria.

El siniestro se registró después de las 04:00 horas de este lunes, en el interior del segundo piso del inmueble situado sobre la calle 12 Norte, entre 2 Poniente y 5 de Mayo.

Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a elementos de Protección Civil municipal y a bomberos al observar las intensas llamas.

En cuestión de minutos arribaron unidades de emergencia; sin embargo, debido a que en el taller había objetos inflamables, el fuego se extendió rápidamente a los otros pisos, complicando el ingreso de los bomberos, además de que la construcción presentaba un colapso estructural.

El personal de seguridad comenzó a atacar el fuego desde el exterior, pero las llamas envolvieron todo el taller, provocando el colapso del techo metálico del cuarto piso.

Después de horas de intenso trabajo, se logró sofocar el incendio, aunque las pérdidas en la maquiladora son millonarias, ya que almacenaba gran cantidad de tela y maquinaria que quedaron inutilizadas.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el siniestro, y no se reportan personas lesionadas.

