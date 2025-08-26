Detienen a conductor por arrollar a pareja de abuelitos en Teziutlán

Una pareja de adultos mayores fue atropellada por una unidad del transporte público en el municipio de Teziutlán, lo que provocó la movilización del personal de seguridad en la zona.

El hecho vehicular ocurrió en el centro de Teziutlán, en la esquina de las calles León Guzmán y Avenida Juárez, cuando los “abuelitos” intentaban cruzar la vialidad. En ese momento, una combi de la ruta 2, unidad 103, arrolló a la pareja, dejándolos en el piso.

El impacto provocó que el conductor detuviera la marcha, mientras que testigos ayudaron a los adultos mayores a ponerse de pie. Sin embargo, la mujer resultó con el golpe más fuerte, por lo que fue necesaria la llegada de paramédicos de Teziutlán para brindarle atención.

Por su parte, el hombre pudo levantarse y sentarse en una cubeta mientras observaba cómo atendían a su esposa.

El conductor fue detenido por personal de tránsito municipal y llevado a la comandancia para deslindar responsabilidades.

