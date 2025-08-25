Entregan 243 aparatos funcionales a personas con discapacidad en Cuautlancingo

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, entregó 243 aparatos funcionales para mejorar la calidad de vida de quienes padecen alguna discapacidad. Este evento tuvo lugar recientemente y busca atender a todos los sectores sociales, enfatizando la importancia de no ignorar las realidades que afectan a la comunidad.

El edil destacó que esta entrega no es solo un apoyo social, sino una política pública que refleja la visión humanista de su administración, inspirada en el legado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Desde el corazón de mi administración vamos a maximizar los apoyos por el cariño que le tenemos a las familias de Cuautlancingo”, afirmó Muñoz.

Además, el Presidente Municipal subrayó que la inclusión implica visibilizar a las personas con discapacidad y adoptar una perspectiva diferente. Aseguró que el DIF municipal implementará más estrategias y programas para abordar el rezago y las carencias en la demarcación.

“Queremos ser un espacio de confianza para que las personas se acerquen a solicitar lo que requieran y seguiremos mejorando la infraestructura de las calles para que quienes tienen alguna discapacidad puedan moverse dignamente“, concluyó Muñoz, refiriéndose a la importancia de continuar con el trabajo en beneficio de la comunidad.

Por su parte, Nadia Aguirre, Directora de Inclusión y Rehabilitación Social del DIF Estatal, agradeció al alcalde y a la titular del SMDIF, Tere Alfaro, por los apoyos entregados. “Estoy segura que vamos a continuar con la ejecución de acciones y estrategias coordinadas en beneficio de la sociedad porque no hay dinero que alcance”, expresó Aguirre.

La titular del DIF Municipal, Tere Alfaro, también enfatizó el compromiso de la dependencia con el bienestar de las familias, afirmando que la entrega de aparatos es parte de su labor. “El objetivo es mejorar su calidad de vida y vamos a seguir caminando junto a quienes más lo necesitan hasta que la dignidad se haga costumbre”, indicó Alfaro.

Los apoyos entregados incluyen: 123 sillas de ruedas, 74 bastones de apoyo, 21 andaderas, 13 bastones tetrápodos, 8 bastones blancos, 2 sillas PSI, 1 silla infantil y 1 silla PSA.