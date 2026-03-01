Fallece Carlos Peredo Grau, cuatro veces alcalde de Teziutlán

La madrugada de este domingo 1 de marzo falleció a los 70 años de edad Carlos Peredo Grau, empresario y político de Teziutlán, municipio que gobernó en cuatro periodos distintos.

Hasta ahora, ha trascendido que Peredo Grau murió en un hospital de la ciudad de Puebla minutos antes de las 6:00 horas, tras complicaciones por enfermedad hepática, la cual arrastraba desde 2024.

Su trayectoria política destacó por peso electoral en su natal Teziutlán, por lo que fue presidente municipal en los periodos 2005-2008, 2011-2014, 2018-2021 y 2021-2024, sumando 12 años al frente del ayuntamiento.

En su último período logró que Teziutlán fuera nombrado Pueblo Mágico e impulsó la rehabilitación de espacios emblemáticos como el Teatro Victoria y la Casa de Cultura.

Peredo Grau militó en el PRI y posteriormente se sumó a Morena y sus partidos aliados, coalición con la que ganó la presidencia municipal en 2018 y consiguió la reelección para el periodo 2021-2024.

Antes de consolidarse como líder político, Peredo Grau estuvo al frente de la CANACINTRA en la región de Teziutlán; además, fue consejero de instituciones financieras como Banobras y Banamex.

En las primeras horas de este domingo se dio a conocer el fallecimiento del exedil teziuteco; el propio gobernador Alejandro Armenta Mier expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Lamento profundamente el fallecimiento del Sr. Carlos Peredo, expresidente municipal de Teziuitlán.🕊️ A su familia, amistades y seres queridos, les envío mi más sentido pésame en este difícil momento. pic.twitter.com/I97CXOdhax — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 1, 2026

