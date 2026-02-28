Exgobernador Sergio Salomón recibe doctorado honoris causa del IPN

Al recibir el doctorado honoris causa del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que la educación es la piedra angular para combatir la desigualdad.

Durante su mensaje, el también exgobernador de Puebla aseguró que desde el inicio de su administración entendió que el principal punto de coincidencia para enfrentar la desigualdad era garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

“La meta era sencilla y profunda a la vez: que todos los hijos de las familias poblanas partieran de la misma línea de arranque y que quienes se esforzaran y tuvieran disciplina contaran con las mismas oportunidades para salir adelante”, expresó.

Por ello, dijo que es importante que el Estado garantice espacios educativos de calidad para quienes no tienen la posibilidad de ingresar a una institución por falta de espacios.

En ese sentido, destacó que, durante los dos años de su gestión, de diciembre de 2022 a diciembre de 2024, se destinaron 6 mil 471.6 millones de pesos a infraestructura educativa en Puebla, una cifra que —afirmó— no había sido invertida por ningún otro gobierno, ni siquiera en un sexenio completo.

Además, enfatizó que sus últimos 10 años de servicio en diversos cargos públicos gestionó la construcción de más de 1200 aulas, brindando la oportunidad a cerca de 100 mil niños y jóvenes de estudiar.

Destacó la gestión para la construcción de aulas en San José Chiapa, Acajete, Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Tepeaca, mientras fue diputado local y alcalde de este último municipio; ya como gobernador recordó que impulsó junto con la BUAP la construcción de Ciudad Universitaria 2, en la que se invirtieron alrededor de mil 200 millones de pesos.

También enfatizó la consolidación del CECyT 20 “Natalia Serdán” y de la UPII “Alejo Peralta” del Politécnico en Puebla para lo que se requirió una inversión de 2 mil 840 millones de pesos.

Su legado es construir con visión de largo plazo: Arturo Reyes

Por su parte, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, reconoció que la gestión de Céspedes Peregrina será recordada por construir con visión de largo plazo y por generar condiciones de estabilidad e infraestructura que fortalecieron el desarrollo del estado.

Subrayó que el legado del exmandatario poblano es haber transformado la esperanza en una estructura real de bienestar, desarrollo y dignidad, donde la modernidad física y la excelencia académica caminan juntas.

Lo anterior, al mencionar que la llegada del Politécnico a Puebla ya es una realidad, pues refirió que actualmente casi mil jóvenes cursan estudios en los dos planteles instalados en el estado: el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPII).

Además, informó que en la UPII ya se desarrollan ocho proyectos que abarcan desde la soberanía y seguridad alimentaria hasta la integración de inteligencia artificial en el transporte.

