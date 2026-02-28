Texmelucan celebra primer Cabildo con participación de jóvenes

Proyectos juveniles incluyen reciclaje, brigadas de protección civil y estímulos ecológicos.

Con la inclusión y participación de 11 jóvenes, se celebró por primera vez en el Complejo Cultural Texmeluquense, el ejercicio “Jóvenes al Cabildo”, en donde el Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, encabezó la primera edición en la que fueron escuchadas las ideas juveniles en materia de justicia, cultura, bienestar, seguridad, entre otras.

El edil Juan Manuel Alonso, puntualizó que los jóvenes son el presente del país y que por medio de una visión innovadora sus propuestas contribuyen a la transformación de un mejor Texmelucan.

La diputada local, Nayeli Salvatori Bojalil, destacó la iniciativa del Gobierno Municipal por dar voz a los jóvenes, asimismo, propuso que fueran al Congreso estatal para conocer las actividades que realiza un legislador.

El Director de Juventud, Rafael Galicia Díaz, destacó que por primera vez se abren las puertas del cabildo a las y los jóvenes participando en la toma de decisiones, como parte de una democracia local.                            

Durante la sesión de cabildo juvenil, fueron escuchadas las siguientes iniciativas de los participantes:

Érika Astrid Bello LópezRuta de Justicia Texmeluquense
Meiri Yadira Arriola MontesPrograma Integral de Reactivación Ecomica mediante Turismo Cultural
Julieta Benítez ArriagaCaleidoscopio Cultural-Cine y Arte de Autor al Aire Libre
Aldo Uriel Hernández de JesúsComedor Comunitario MAB
Heidi Janet González SánchezTaller de Crianza para Madres y Padres Jóvenes
Casandra León AguilarCuidado Animal para el Bienestar Texmeluquense
Joaquín Morales DávilaJuventud que protege: Formación de Brigadas juveniles de Protección Civil
Elisa Fuentes SantosPor un Texmelucan limpio
Vania Alexia Sánchez LozanoPrograma de Recuperación y Ordenamiento de Banquetas
Brandon Gael Cortés LimónEn esta comunidad cabemos todas y todos
Lizbeth Lynons ReyesCampaña de Estímulos fiscales con enfoque ecológico
Ariadna Nicole Alonso AguilarProyecto” Texmelucan Recicla y Transforma”
Óscar de Jesús Pérez CabreraRecuperemos Ángeles Blancos

En este evento, se contó con la Subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez; de la Diputada local, Guadalupe Yamak Taja; el Presidente de CANACO, Sabás López Rico; así como, regidoras, regidores, la síndica municipal y funcionarios municipales.

