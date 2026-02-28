Texmelucan celebra primer Cabildo con participación de jóvenes

Con la inclusión y participación de 11 jóvenes, se celebró por primera vez en el Complejo Cultural Texmeluquense, el ejercicio “Jóvenes al Cabildo”, en donde el Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, encabezó la primera edición en la que fueron escuchadas las ideas juveniles en materia de justicia, cultura, bienestar, seguridad, entre otras.

El edil Juan Manuel Alonso, puntualizó que los jóvenes son el presente del país y que por medio de una visión innovadora sus propuestas contribuyen a la transformación de un mejor Texmelucan.

La diputada local, Nayeli Salvatori Bojalil, destacó la iniciativa del Gobierno Municipal por dar voz a los jóvenes, asimismo, propuso que fueran al Congreso estatal para conocer las actividades que realiza un legislador.

El Director de Juventud, Rafael Galicia Díaz, destacó que por primera vez se abren las puertas del cabildo a las y los jóvenes participando en la toma de decisiones, como parte de una democracia local.

Durante la sesión de cabildo juvenil, fueron escuchadas las siguientes iniciativas de los participantes:

Érika Astrid Bello López Ruta de Justicia Texmeluquense Meiri Yadira Arriola Montes Programa Integral de Reactivación Ecomica mediante Turismo Cultural Julieta Benítez Arriaga Caleidoscopio Cultural-Cine y Arte de Autor al Aire Libre Aldo Uriel Hernández de Jesús Comedor Comunitario MAB Heidi Janet González Sánchez Taller de Crianza para Madres y Padres Jóvenes Casandra León Aguilar Cuidado Animal para el Bienestar Texmeluquense Joaquín Morales Dávila Juventud que protege: Formación de Brigadas juveniles de Protección Civil Elisa Fuentes Santos Por un Texmelucan limpio Vania Alexia Sánchez Lozano Programa de Recuperación y Ordenamiento de Banquetas Brandon Gael Cortés Limón En esta comunidad cabemos todas y todos Lizbeth Lynons Reyes Campaña de Estímulos fiscales con enfoque ecológico Ariadna Nicole Alonso Aguilar Proyecto” Texmelucan Recicla y Transforma” Óscar de Jesús Pérez Cabrera Recuperemos Ángeles Blancos

En este evento, se contó con la Subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez; de la Diputada local, Guadalupe Yamak Taja; el Presidente de CANACO, Sabás López Rico; así como, regidoras, regidores, la síndica municipal y funcionarios municipales.

