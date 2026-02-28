Salud reconoce a nuevos médicos especialistas en Puebla

La Secretaría de Salud de Puebla llevó a cabo la Ceremonia de Egreso Interinstitucional de médicas y médicos residentes que concluyeron su formación en diversas especialidades, en un acto encabezado por el gobierno estatal que preside Alejandro Armenta. Durante el evento se destacó la consolidación del fortalecimiento de la atención médica en la entidad a través de la preparación de nuevos profesionales de la salud.

En representación del secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, el subsecretario de Salud Zona A, Jorge David González García, felicitó a los egresados y los convocó a mantener una preparación constante, al subrayar que la medicina exige actualización permanente y compromiso ético con la sociedad.

“Los invito a todos a que su misión sea amar a su profesión médica y su visión sea siempre Pensar En Grande con rectitud y entereza”, exclamó.

La subdirectora de Enseñanza de la Secretaría de Salud, Fabiola Trujeque Palacios, exhortó a los profesionales a ejercer con humildad y empatía, priorizando siempre el trato digno a los pacientes. Agradeció también el respaldo de las familias de los egresados, cuyo apoyo consideró fundamental para alcanzar esta meta profesional.

Por su parte, la titular de la División de Educación y Formación en Salud de IMSS-Bienestar, Rocío Elisa Carrera Cerón, señaló que esta clausura coincide con un periodo crucial para el sector salud, en el que se avanza hacia un modelo educativo más sólido con un enfoque centrado en la persona.

Ante más de mil 300 asistentes, entre egresados, familiares y amigos, la médica residente del Hospital de la Mujer y Neonatología, María de Lourdes Cabrera Ochoa, compartió un mensaje sobre el proceso de esfuerzo, constancia y vocación que implicó su formación profesional. Destacó que esta etapa representó una lucha diaria que hoy rinde frutos: “antes que especialistas somos seres humanos que atendemos a otros seres humanos”.

Durante el evento se reconoció a médicos residentes destacados y profesionales de la salud por su apoyo durante la contingencia en la Sierra Norte, provenientes de unidades médicas de los Servicios de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS Ordinario, ISSSTE e ISSSTEP. La distinción fue entregada por directivos del sector, rectores de universidades públicas y privadas, así como por directores de hospitales y jefes de enseñanza.

