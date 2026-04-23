Abrirán debate sobre uso de celulares en menores de Puebla

El Congreso de Puebla anunció la apertura de un parlamento abierto para debatir la viabilidad de establecer una edad mínima de acceso a celulares para menores de edad, motivado por el auge de retos virales violentos y discursos de odio en internet.

La LXII Legislatura entrará de lleno al debate sobre la regulación de dispositivos móviles en menores de edad, tras la propuesta que puso sobre la mesa el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que ya se instruyó la creación de una ruta de trabajo para dar forma a una iniciativa que busque proteger a la niñez de los riesgos digitales.

La iniciativa surge como respuesta a la preocupación del Ejecutivo estatal sobre el contenido al que están expuestos niñas y niños sin supervisión.

Armenta Mier alertó sobre la propagación de retos que incitan a crímenes de odio, tiroteos escolares y la influencia de movimientos como los denominados “incel”, que promueven ideologías misóginas y violentas.

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El objetivo principal es evitar que el acceso prematuro a la tecnología se convierta en una puerta de entrada a comunidades radicales o actividades delictivas.

Pável Gaspar subrayó que una reforma no se aprobará de manera unilateral, por lo que se convocará a un amplio sector de la sociedad a foros y mesas de trabajo.

Se integrará a académicos, expertos en ciberseguridad, directivos escolares, docentes y asociaciones de padres de familia.

Apuntó que la Secretaría General del Congreso local ya trabaja en un organigrama y una línea de tiempo para llevar a cabo estos encuentros en diversas regiones del estado.

“Coincido en que generemos mesas de trabajo; ayer que lo escuché, instruí a la Secretaría General y a las diferentes direcciones a que generáramos un organigrama, una línea de tiempo, un directorio para que podamos invitar a la academia, padres de familia, sociedad, en general”, comentó el coordinador de Morena.

Editor: César A. García

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